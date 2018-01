Louis Vervaeke weegt nu elke dag zijn eten 00u00 0

Louis Vervaeke (24) heette bij de grootste klimtalenten van België te zijn, toen hij in 2014 profwielrenner werd bij Lotto. Drieënhalf jaar later is dat nog niet gebleken. De Belg hoopt op een nieuwe start bij Sunweb. En het begint goed. In mei trekt hij met Tom Dumoulin naar de Giro. "Er wordt van mij verwacht dat ik in topvorm ben. Dat is heel motiverend."

