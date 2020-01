Exclusief voor abonnees Louis Verstraete (AA Gent) dicht bij Antwerp 31 januari 2020

00u00 0

Verrassende wending in het transferdossier rond Louis Verstraete (20). Waar de jonge middenvelder - die niet in de plannen van Jess Thorup voorkomt bij AA Gent - de voorbije weken nog op weg leek naar Charleroi, staat hij nu dicht bij een overgang naar Antwerp FC. Als alle partijen er vandaag uitgeraken - wat we verwachten - tekent Verstraete een meerjarig contract op de Bosuil. Bij de Great Old zijn ze ervan overtuigd dat Verstraete een toekomstgerichte versterking kan zijn, terwijl ook de speler zelf meer heil ziet in een definitieve overgang naar Antwerp dan een transfer naar de Carolo's. Vorig seizoen scoorde Verstraete, uitgeleend aan Waasland-Beveren, nog tegen Antwerp, dat toen in eigen huis verrassend onderuit ging. (MVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis