Louis Tobback vergelijkt VRT-ombudsman met Trump 29 november 2018

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) is nog altijd boos op de VRT. Oorzaak is de reportage over huisjesmelkerij in Leuven in het verkiezingsprogramma 'Iedereen Kiest' met Phara De Aguirre. Tobback geeft toe dat er nog werk aan de winkel is, maar stelt dat geen enkele andere stad in Vlaanderen zoveel actie onderneemt tegen huisjesmelkers als Leuven. Omdat de stad volgens Tobback niet om een wederwoord werd gevraagd, diende hij een klacht in, maar VRT-woordvoerder Hans Van Goethem blijft erbij dat de politici in de uitzending de kans kregen om te reageren en dat er geen deontologische fouten werden gemaakt. "Ook VRT-ombudsman Tim Pauwels spreekt na mijn klacht over een sterke reportage", zegt Tobback. "Wel, je kan net zo goed bij Donald Trump een klacht indienen over grensoverschrijdend gedrag als een klacht over oneerlijke VRT-journalistiek bij Tim Pauwels. Het resultaat is twee keer niets." (BMK)

