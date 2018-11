Louis Tobback stopt nog niet met politiek 08 november 2018

Hij is 80 jaar, maar Louis Tobback (sp.a) stopt dan toch nog niet helemaal met politiek. De Leuvense burgemeester raakte op 14 oktokber met 6.947 voorkeurstemmen verkozen als provincieraadslid, en hij zal dat mandaat opnemen. "Mijn partij is in Vlaams-Brabant in de oppositie geduwd door kerels die de provincie nutteloos vinden en ze zo snel mogelijk willen afschaffen", zegt hij, doelend op N-VA. "Dat wordt een heel leuke boel." In de Leuvense gemeenteraad zal Tobback senior zijn mandaat niet opnemen, omdat ook zoon Bruno verkozen is. Die stond tot nu toe altijd zijn zitje af aan z'n vader, nu zijn de rollen dus omgekeerd. (ARA)