Louis Tobback (sp.a) haalt meteen uit naar 'inhalige N-VA' in provincieraad 16 januari 2019

Voormalig Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) is nog maar pas begonnen aan zijn nieuwe uitdaging in de provincieraad van Vlaams-Brabant of ze weten al welk vlees ze in de kuip hebben. Het provinciebestuur met CD&V, Open Vld en N-VA in de rangen kreeg al meteen de toorn van Tobback over zich. Vooral N-VA is kop van Jut en wel omdat het provinciebestuur voorstelde om de vergoeding van de voorzitter van de raad op te trekken van 4.427,94 naar 10.712,76 euro per jaar. "Onaanvaardbaar", aldus Tobback (sp.a). " N-VA wil de provincies afschaffen, maar ze nemen wel deel aan het nieuwe bestuur en dan gaan ze de vergoeding van de voorzitter nog eens meer dan verdubbelen. Dat krijg je toch aan geen mens of hond op straat uitgelegd? Ze halveren tegelijk wel het aantal raadsleden en verminderden het aantal gedeputeerden van 6 naar 4. Contradictie in het kwadraat." Sp.a stemde uiteraard tegen, maar dat mocht niet baten. Provincieraadsvoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede (N-VA) kan dus rekenen op een hogere vergoeding. (BMK)

