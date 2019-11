Exclusief voor abonnees Louis Tobback ereburgemeester: "Maar met straat moeten ze niet afkomen" 05 november 2019

Louis Tobback (sp.a) is sinds gisteren officieel ereburgemeester van Leuven. "Ik voel me gevleid maar ik vind alle eretitels overbodig. Ik hoop overigens dat ze na mijn dood niet afkomen met een Tobbackstraat of een Tobbackplein", aldus de man die 24 jaar aan het roer stond in het Leuvense stadhuis. "Trouwens, stel dat ze het toch doen, dan is de kans heel groot dat een kind dat in die straat woont niet eens weet over wie het gaat op dat straatnaambordje. Het gaat tegenwoordig allemaal zo snel dat je heel vlug vergeten bent bij de mensen." (BMK)