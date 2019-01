Louis Theroux onderzoekt Californische babyzwendel 14 januari 2019

Ze betalen er graag tot 50.000 dollar voor een baby, omdat de adoptieprocedures er vaker in privéverband dan via de officiële kanalen gebeuren. Adoptie is 'big business' in Californië en dus wil Louis Theroux er alles over weten. De reportagemaker duikt in de schimmige wereld van adoptiebureaus, tussenpersonen en draagmoeders, en spreekt met vrouwen die hun lichaam aanbieden om de wens van anderen te verwezenlijken. Tijdens die zoektocht ontdekt hij ook de vele drama's achter de babyhandel: verslaafde moeders, seksueel misbruikte meisjes en vrouwen in diepe armoede die het draagmoederschap als enige uitweg uit de ellende zien.

