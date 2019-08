Exclusief voor abonnees Louis Talpe en zijn Tiffany getrouwd in Zweden 24 augustus 2019

Acteur Louis Talpe (37) is afgelopen week in alle stilte in het huwelijksbootje gestapt met Tiffany Ling-Vannerus, een Gentse schone met Zweedse roots. De twee gaven hun jawoord tijdens een intieme plechtigheid in haar geboortedorp. De bruid droeg er een jurk van de Belgische ontwerper Nicky Vankets.

