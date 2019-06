Exclusief voor abonnees Louis Machiels net geen podium in EK Uithouding 03 juni 2019

00u00 0

Autosport

De derde race van het EK Uithouding was dit weekend in Paul Ricard. Na een moeilijke start reed Louis Machiels, samen met Niek Hommerson en Andrea Bertolini naar een vierde plaats in de categorie, om zo de kansen op de titel gaaf te houden. "We kenden in Paul Ricard pech bij een startincident, waarbij de splitter van de wagen beschadigd raakte. Het team voerde een zeer snelle herstelling uit en we konden op weg voor een inhaalrace, die eindigde op de vierde plek. Ons ritme was goed genoeg om voor de zege mee te vechten, maar dat incident in de openingsfase maakte het dus wat moeilijk om nog echt vooraan te eindigen. Anderzijds scoren we wel voldoende punten om onze plaats in het kampioenschap te vrijwaren en zo dus de titelkansen gaaf te houden. In het uithoudingskampioenschap volgt nu eerst de testdagen in Spa-Francorchamps begin juli en dan uiteraard de hoofdrace van het seizoen, de Total 24 Hours of Spa."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis