Louboutin zet goedkope keten een hak 13 juni 2018

Wie schoenen wil met een rode zool, moet daar voortaan enkele honderden euro's voor neertellen. Want enkel het Franse luxemerk Louboutin mag nog zulke schoenen maken, als het van het Europees Hof van Justitie afhangt. De rode zool is hét kenmerk van Louboutin, en toen de Nederlandse schoenenwinkel vanHaren dezelfde gimmick toepaste - op schoenen die tot tien keer goedkoper waren - trokken de Fransen naar de rechter wegens merkinbreuk. De Nederlandse rechtbank legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie, en dat zegt nu dat Louboutin het alleenrecht heeft op de rode zool - ondanks een eerder negatief advies van de advocaat-generaal. Het is nu aan de rechtbank in Den Haag om een finale uitspraak te doen.

