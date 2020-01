Exclusief voor abonnees Lou Kindt 22 januari 2020

Maaseik-speler Lou Kindt traint sinds deze week pijnvrij. Het ziet ernaar uit dat de hoofdaanvaller snel weer inzetbaar is. Voorzitter Mathy Raedschelders geeft in maart dan weer zijn voorzittershamer door. Raedschelders zal dan precies 35 jaar voorzitter van de Limburgse volleybalclub geweest zijn. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend. (KWP)