Lou Deprijck (72) trouwt met 40 jaar jongere Thaise verpleegster 26 juni 2018

Lou Deprijck heeft net een WK-lied uit, en ook in zijn privéleven zit de 72-jarige zanger niet stil. Twee maanden geleden trouwde hij met de 40 jaar jongere Thaise Paaan. "Ze werkt als verpleegster, maar bezit ook enkele rijstvelden. Als ik in België ben, gaat zij rijst plukken." Het koppel woont in de Thaise badplaats Pattaya. "Dit is al mijn derde huwelijk", vertelt Deprijck. "Mijn eerste vrouw is gestorven aan kanker, mijn tweede vrouw, de moeder van mijn dochter, is zeven jaar geleden overleden in een brand in haar huis in Schaarbeek. Ik heb hen allemaal graag gezien, maar ik heb hen ook vaak bedrogen." Opmerkelijk: Paaan (32) deelt haar leeftijd met Deprijcks oudste dochter, die in Australië woont. "Ik heb eigenlijk vier dochters", vertelt de zanger. "De andere drie heb ik nooit erkend. Ik heb trouwens ook nog een zoon. Maar als ik daar meer over zeg, krijg ik problemen." (WN)

