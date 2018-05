Lottowinnaar van 6,5 miljoen euro in tankstation 15 mei 2018

Bij de Lottotrekking van woensdag 25 april heeft één - anonieme - speler de jackpot van 6,5 miljoen euro gewonnen, zo heeft de Nationale Loterij bekendgemaakt. De pot was zo hoog omdat er bij de speciale trekking van vrijdag de dertiende geen winnaar was. Het zou gaan om een trouwe speler, omdat de winnaar zich vrij snel na de trekking kwam melden in Brussel. Het winnende biljet kwam uit een tankstation in het Oost-Vlaamse Heusden. "Geen flauw idee wie het was", zegt uitbaatster Debbie De Sutter. Vrijdag organiseert de Nationale Loterij alvast een receptie voor alle klanten in het tankstation. "Misschien staat hij of zij er dan wel gewoon tussen", lacht Debbie. De Nationale Loterij zal op de receptie wel nog enkele details vrijgeven over de winnaar, "maar we respecteren de anonimiteit". (GBV/DVL)

