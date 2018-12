LottoNL-Jumbo wordt Jumbo-Visma, maar dat verandert niks voor Van Aert 12 december 2018

Het Nederlandse Lotto NL-Jumbo heet vanaf volgende maand Jumbo-Visma. Het was bekend dat de Nederlandse Loterij een stap terug zou zetten en plaats zou maken voor Jumbo als eerste commerciële partner, maar nu heeft de ploeg dus ook een nieuwe cosponsor gevonden. Visma is een Noorse firma, die software en HR- en IT-oplossingen ontwikkelt voor bedrijven. De komst verandert niks aan de situatie van Wout van Aert. "De samenwerking met Visma is nu officieel, maar de deal was al een tijd rond", zegt woordvoerder Ard Bierens. "Dit is een belangrijk akkoord voor de ploeg, maar ik wil benadrukken dat de onderhandelingen met Wout van Aert hier volledig los van staan."

