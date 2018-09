LottoNL-Jumbo wint ploegentijdrit, Roglic nieuwe leider 07 september 2018

LottoNL-Jumbo heeft de ploegentijdrit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse WorldTour-formatie was over 14 kilometer sneller dan Quick.Step Floors. Team Sunweb, wereldkampioen in de discipline, werd pas 8ste, ook BMC stelde teleur met een 6de plaats. Daardoor verloor Nieuw-Zeelander Patrick Bevin zijn leiderstrui aan Primoz Roglic. De Sloveen heeft zes seconden voorsprong op de Fransman Julian Alaphilippe. Nog dit: voor LottoNL-Jumbo was het de dertigste overwinning van het seizoen. Maar vooral: de eerste zege ooit in een ploegentijdrit. (XC)