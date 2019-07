Exclusief voor abonnees Lotto voortaan zonder Sophie Dewaele 04 juli 2019

00u00 0

Liefst acht jaar was Sophie Dewaele (45) het gezicht van de Lotto-trekkingen op televisie, maar sinds gisteren ziet de tweewekelijkse trekking er helemaal anders uit. Voortaan worden de winnende nummers van de Lotto en de Joker+ geloot in een 'Lottery Shop' op het De Brouckèreplein in Brussel. De trekking kan vanop straat of via een glazen wand in de winkel gevolgd worden. Enkel een gerechtsdeurwaarder zal daar nog aanwezig zijn.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis