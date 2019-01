Lotto-Soudal 04 januari 2019

Caleb Ewan (Lotto-Soudal) won ook de slotmanche van de Australische Lexus of Blackburn Bay Crits. In Williamstown versloeg hij Jones en Haussler. Woensdag was Ewan ook de beste in Geelong. De eindzege ging naar de Oostenrijker Marco Haller (Katusha-Alpecin)