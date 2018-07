Lotto-Soudal zonder speedgel 09 juli 2018

In de Dauphiné reden de renners van Lotto-Soudal de ploegentijdrit met zogenaamde speedgel aan de benen. Het lijkt op waspoederbolletjes en vermindert de luchtweerstand. Volgens hoogleraar Bert Blocken levert de gel over een ploegentijdrit van 35 kilometer een tijdwinst van 25 tot 30 seconden op. Niet toevallig liet Lotto-Soudal in de Dauphiné een derde plaats optekenen in die ploegentijdrit, hun beste resultaat ooit in die discipline. Maar vandaag moeten Thomas De Gendt en co. het zonder hun nieuwe 'wondermiddel' doen. "Er zit niets anders op", vertelt woordvoerder Arne Houtekier. "We kregen een paar weken geleden al een mail van de UCI dat het niet toegelaten was. Niet dat we daar akkoord mee gaan, maar een staatszaak willen we er ook niet van maken. (DNR)

