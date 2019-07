Exclusief voor abonnees Lotto-Soudal verhoogt budget (maar dat verandert niets voor Campenaerts) 05 juli 2019

Lotto-Soudal blijft tot minstens eind 2022 bestaan. De twee sponsors breken hun lopende overeenkomst, die tot 2020 liep, open tot 2022. De staatsloterij doet dat aan dezelfde voorwaarden. Soudal verhoogt zijn inbreng om zo op gelijke hoogte te komen. Wat dat exact voor het jaarbudget van de ploeg betekent, wilden ze niet officieel communiceren. Het werkingsbudget was tot dusver zo'n 14 miljoen euro. Daar komt wellicht een kleine twee miljoen bij. "We willen verder professionaliseren. We moeten ook een versnelling hoger schakelen om bepaalde sportieve opties mogelijk te maken", zegt Luc Thys, bestuurder van Soudal. Welke pistes dat zijn, wil hij niet kwijt. Een paar dagen geleden smeekte Victor Campenaerts (27) nog om een nieuwe sponsor zodat hij zijn aflopende contract alsnog zou kunnen verlengen - op dit moment is daar geen geld voor. Of de nieuwe sponsordeal automatisch goed nieuws betekent voor hem, is niet zeker. Want, zeggen ze bij Lotto: "Er is geen directe link tussen de twee zaken. Wij wisten uiteraard al even van de nieuwe deal met Soudal en Lotto. We gaan het dossier van Victor de komende weken discreet behandelen." (NVK/BA)

