Lotto-Soudal rekent op drie kopmannen

21 april 2018

Lotto-ploegleider Marc Sergeant zei meteen waar het op stond aan de vooravond van Luik-Bastenaken-Luik. "Sommige ploegen bewijzen dat er geen kopman moet zijn, als je maar wint. Het individu is minder belangrijk dan het team." Sergeant hoefde Quick.Step niet te noemen, om te weten wat hij bedoelde. Maar de boodschap was duidelijk: over het kopmanschap in Luik-Bastenaken-Luik gaan ze bij Lotto zondag niet veel woorden vuilmaken. Wellens, Benoot of Vanendert, dat zal in de race moeten blijken. Bij Lotto willen ze, na winst in de Strade Bianche (Benoot) en de Brabantse Pijl (Wellens) nu ook wel eens een monument als Luik-Bastenaken-Luik winnen.

