Lotto-Soudal collectief sterk, maar... "In finale kwamen we tekort" 25 juni 2018

Oeps. Plots waren ze met z'n allen verdwenen. En dat na een collectief sterk BK. "Pluim voor het hele team. Tot het ingaan van de slotronde reden we een prima koers", zag ook Marc Sergeant, sportief manager van Lotto-Soudal. "Maar, eerlijk: in de finale kwamen we tekort. Onze kopmannen werden iets te licht bevonden door de concurrentie." Sergeant had zijn geld vooral ingezet op Benoot. "Ik vond het al raar dat Tiesj niet mee was, toen Gilbert en Vanmarcke gingen. De Buyst offerde zich op om de kloof te dichten, er werd opnieuw gedemarreerd en... je zag Tiesj wéér twijfelen. Spurttroef Debusschere zat te ver achterop. We speculeerden nog op de terugkeer van Keukeleire (finaal achtste, red.). Maar hij kreeg het gat niet dicht. Geklopt op onze waarde, dus." (JDK)

