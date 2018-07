Lotto-Soudal (19de) ontgoochelt 10 juli 2018

Wat een contrast met hun prestatie in de ploegentijdrit van de Dauphiné, waarin Lotto-Soudal verraste met een derde plaats. In Cholet moesten de troepen van Marc Sergeant vrede nemen met een 19de plaats op 22 teams. Verschil met winnaar BMC: 1:52. "Blij word ik daar niet van", klonk het bij Tiesj Benoot. "Als je bijna twee minuten verliest op 35 kilometer, betekent dat dat je bijna vijf procent trager hebt gereden. Oké, we waren niet het team dat hier het beste op voorbereid was, maar toch... Dat ik de witte trui kan vergeten? Klopt, maar dat was ook niet mijn grote doel, hier. Op naar morgen, waar André Greipel een nieuwe sprintkans wacht."

