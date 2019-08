Exclusief voor abonnees Lotto slankt U23-kern af 13 augustus 2019

De jongerenkern van Lotto-Soudal krimpt, op verzoek van het teammanagement van de grote WorldTour-broer, volgend jaar in. Lotto-Soudal U23 zal dan nog uit maximaal 14 à 15 beloften bestaan, waar dat er nu nog een kleine twintig zijn. De kweekvijver van Kurt Van De Wouwer werd in 2007 (toen nog Davo) opgericht en liet doorheen de jaren flink wat talent doorstromen naar de profrangen. Meest bekende namen zijn Thomas De Gendt, Victor Campenaerts, Laurens De Plus, Xandro Meurisse, Tim Wellens, Tiesj Benoot en de betreurde Bjorg Lambrecht. (JDK)