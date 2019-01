Lotto-ploegleider Aerts: "Een klein beetje geleun, dat noem ik geen kopstoot" 21 januari 2019

00u00

Diskwalificatie of niet, zaterdagavond vierden ze bij Lotto toch alsof Caleb Ewan zijn eerste officiële overwinning voor zijn nieuwe ploeg had behaald. "Caleb kwam als eerste over de streep, voor ons heeft hij gewonnen", zegt ploegleider Mario Aerts. De plaatsen zaterdagavond in het restaurant in Adelaide waren afgehuurd en er was geen reden om te annuleren. Bij Lotto noemden ze het een 'we crossed the line first'-diner.

HLN