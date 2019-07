Exclusief voor abonnees Lotto mikt vandaag op Ewan... Mannen met plannen 08 juli 2019

"We rijden morgen (vandaag, red.) in functie van Caleb Ewan." Tiesj Benoot en Tim Wellens zijn het onafhankelijk van elkaar volmondig eens. Nee, het wordt nog geen etappe voor de klassementsmannen. En Jumbo-Visma zal de koers wellicht onder controle proberen te houden. Dat wil zeggen: misschien kansen voor de sprinters die ook bergop uit de voeten kunnen. "Ik denk dat Caleb een grote kans heeft", zegt Wellens. "Het klopt dat het een lastige finale is. Maar ik hoop dat die nog binnen zijn mogelijkheden valt. Hij heeft in Turkije al laten zien dat hij dat kan."

