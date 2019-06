Exclusief voor abonnees Lotto met zes Belgen naar Tour 25 juni 2019

Normaal maakt Lotto-Soudal vandaag zijn selectie voor de Tour bekend. Zes van de acht namen waren al langer geweten: Caleb Ewan, Tim Wellens, Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, Roger Kluge en Thomas De Gendt. Daar is ondertussen ook Jens Keukeleire bij gekomen. Voor het laatste ticket komen Jelle Wallays, Tomasz Marczynski en Maxime Monfort in aanmerking - die laatste zou het gaan halen, wat het totale aantal Belgen op zes brengt. Jelle Vanendert stond aanvankelijk ook op de lijst, maar hij sukkelt met de knie en was ook niet per se vragende partij voor een nieuwe Tourdeelname. (BA)