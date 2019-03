Exclusief voor abonnees Lotto geeft naam aan stadion Anderlecht 29 maart 2019

Het Constant Vanden Stockstadion is straks niet meer. Het huidige Anderlechtbestuur bereikte met sponsor Lotto een akkoord over een naamsverandering. Hoe het stadion in de toekomst zal heten, zal in de komende weken worden bekendgemaakt. 'Lotto Arena' wordt het al zeker niet omwille van de mogelijke verwarring met de gelijknamige zaal in Antwerpen. Wellicht wordt het stadion genoemd naar één van de producten van Lotto.

