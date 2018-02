Lotte Kopecky hervat training 22 februari 2018

00u00 0

Ondanks een zware kneuzing van haar elleboog hervatte Lotte Kopecky in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent de pistetrainingen. Of ze op zaterdag 4 maart in Apeldoorn samen met Jolien D'hoore haar wereldtitel ploegkoers kan verdedigen, is niet duidelijk. Indien fit, rijdt Kopecky in Apeldoorn ook de schiftingen ploegenachtervolging (28/2), het omnium (2/4) en de puntenkoers (4/4). "We kunnen nu nog geen beslissing nemen", benadrukt bondscoach Peter Pieters. "Wellicht zullen we Lotte Kopecky in de puntenkoers vervangen, maar dat kunnen we de dag zelf beslissen. Voor we een beslissing nemen over de koppelkoers, zal ze volgende week op training enkele keren moeten proberen aflossen. Lukt het niet, dan zal Jolien D'hoore de madison rijden met juniore Shari Bossuyt." (FHN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN