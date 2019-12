Exclusief voor abonnees Loting: maandag om 13 uur 13 december 2019

00u00 0

AA Gent en Club Brugge kennen maandag hun tegenstander voor de 1/16de finales. AA Gent zit in pot 1 en heeft 14 potentiële tegenstanders, want Club Brugge en Wolfsburg kunnen niet tegen de Buffalo's uitgeloot worden. Clubs uit hetzelfde land kunnen mekaar in de volgende fase niet treffen en Wolfsburg is niet mogelijk aangezien het in de groepsfase al tegen AA Gent speelde.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis