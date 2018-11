Loting EK-kwalificaties op 3 december 19 november 2018

Geen Final Four van de Nations League dus na de pijnlijke opdoffer in Luzern. Zwitserland, Portugal en Engeland zijn wél al zeker van deelname. Nederland kan zich vanavond van het laatste ticket verzekeren als het minstens een puntje pakt tegen Duitsland. Anders stoot wereldkampioen Frankrijk door. De loting voor die Final Four gaat door op 3 december in Dublin. Eén dag eerder wordt er daar ook geloot voor de EK-kwalificatiecampagne. Nu de Belgen de Final Four mislopen, zijn ze niet zeker van een poule met vijf teams. Reekshoofd zijn de Rode Duivels wel. De eerste wedstrijden twee speeldagen staan gepland tussen 21 en 26 maart. (SJH)

