Exclusief voor abonnees Loting CL & EL: wat als Belgische clubs zich plaatsen? 27 augustus 2019

00u00 0

Club Brugge in pot 3

Als Club Brugge morgen het Oostenrijkse Linz kan elimineren, gaan er donderdag in Monaco twee Belgische clubs de trommel in bij de loting van de groepsfase van de Champions League. Club Brugge weet zich dan verzekerd van een plaats in pot 3 en kan zomaar in een groep met Liverpool (pot 1), Real Madrid (pot 2) en het onaantrekkelijke Lokomotiv Moskou (pot 4) terechtkomen. Met naast Liverpool ook Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern München, PSG en Zenit Sint-Petersburg in pot 1, is Club bij kwalificatie verzekerd van een grote affiche. Landskampioen RC Genk zit in pot 4 en kan in theorie nog opschuiven naar pot 3, op voorwaarde dat er van het viertal Olympiakos, Ajax, Dinamo Zagreb en Club Brugge nog twee clubs sneuvelen in de play-offs. Door de resultaten uit de heenwedstrijden lijkt dat evenwel niet realistisch. Een uitschakeling van Club zou voor Genk dus een goeie zaak kunnen zijn, omdat het dan sowieso een plaats opschuift. Vanuit pot 4 kunnen de Limburgers bijvoorbeeld in een groep met Liverpool, Real Madrid en Inter Milaan (pot 3) terechtkomen. (RN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis