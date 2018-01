Lot is Belgische dames gunstiger gezind 00u00 0

De drie Belgische vrouwen die rechtstreeks in de hoofdtabel zitten, mogen niet klagen met hun loting. Elise Mertens (WTA 36) treft een qualifier. Kirsten Flipkens (WTA 48) start tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 89) en Alison Van Uytvanck (WTA 78) neemt het op tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 81). Yanina Wickmayer (WTA 117) en Ysaline Bonaventure (WTA 164) proberen zich via de kwalificaties nog op de hoofdtabel te werken. Zij overleefden alvast de eerste kwalificatieronde: Wickmayer versloeg de Zwitserse Teichman (WTA 141) met 6-4, 7-6 en Bonaventure ging met 7-6, 7-5 over de Australische Patterson (WTA 344). Maryna Zanevska (WTA 167) werd uitgeschakeld door de Bulgaarse Tomova (WTA 140): 7-5, 6-7, 6-2. De drie overige Belgen in de kwalificaties speelden de voorbije nacht de tweede ronde. Ruben Bemelmans (ATP 119) tegen de Kroaat Galovic (ATP 181), Wickmayer tegen de Australische Hon (WTA 211) en Bonaventure tegen de Servische Jorovic (WTA 280). (BF/WWT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis