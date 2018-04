Lost Frequencies opent eerste Tomorrowland-school in Nepal 19 april 2018

00u00 0

Felix De Laet, als artiest bekend als Lost Frequencies (foto boven), heeft in Sekha, in Nepal, de eerste Love Tomorrow Music & Arts School geopend. Het resultaat van een samenwerking tussen Tomorrowland en de Belgische ngo Cunina, die wereldwijd miljoenen kinderen naar school laat gaan. Maar óók dankzij de gulheid van de Tomorrowland-bezoekers. Tijdens de laatste twee edities van het festival konden ze kiezen om 2 'Pearls', de waarde van een pintje in het betalingssysteem, te schenken aan de organisatie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN