Losser dan dit wordt de Queen niet 30 oktober 2019

00u00 0

Brede smile, handen losjes in de zakken van haar jurk: koningin Elizabeth poseert losser dan we van haar gewoon zijn. Op slag lijkt ze enkele decennia jonger dan haar 93 lentes. Het beeld werd genomen tijdens een shoot voor het magazine Hello!. "Ze gedroeg zich die dag als een professioneel model", herinnert de couturière van de Queen zich. (PhG)

