Exclusief voor abonnees Losada volgt Vreven op bij Beerschot 10 oktober 2019

Stijn Vreven is niet langer trainer van Beerschot. De 46-jarige Limburger kreeg gisteren de bons bij de club uit 1B. Twee weken geleden verklaarde Beerschot-voorzitter Francis Vrancken nog dat Vreven zeker het seizoen zou uitdoen op het Kiel, maar daar werd nu dus op teruggekomen. "Er kwam wat sleet op bepaalde relaties en intussen zijn we ongeveer uitgeteld voor de eersteperiodetitel. Als we iets wilden doen, was dit het moment. Onze nieuwe trainer krijgt nu de kans om de ploeg klaar te stomen tegen de tweede periode", klinkt het binnen het paars-witte bestuur. Die nieuwe trainer wordt clubicoon Hernan Losada. De 37-jarige Argentijn was bij Beerschot al T2, beloftentrainer en lid van de technische commissie. Losada - die wél het nodige UEFA A-diploma heeft, maar geen trainerservaring bij een eerste ploeg - neemt (voorlopig) over tot het einde van het seizoen. Beerschot verkoos een interne oplossing, "om geen tijd te verliezen". (KDC)

