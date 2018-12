Los het op met een mok 11 december 2018

Er is een crowdfunding opgestart om 84 mokken met 'Los het op' naar de regering en de koning te sturen. 'Je hoeft niet per se een fluogeel hesje aan te trekken om je ongenoegen te uiten', dacht initiatiefneemster Karen François. "We willen 83 mokken naar de Wetstraat en één naar de koning sturen. Doe zoals Open Vld zo mooi kan zeggen: Gewoon doen!", luidt de oproep. Gisteravond was er zo'n 80 euro van de beoogde 350 euro ingezameld. Als het doel bereikt wordt, drinken de politici binnenkort hun koffie uit zo'n 'Los het op'-mok. (RLA)

