López pakt eindzege in Colombia 18 februari 2019

Miguel Ángel López zette op de slotdag de tweede editie van de Ronde van Colombia naar zijn hand. Nairo Quintana (Movistar) won de koninginnenrit op de flanken van Alto Las Palmas, maar zijn landgenoot van Astana (derde) pakte de eindzege. López onttroonde in extremis Julian Alaphilippe, die zaterdag in de voorlaatste etappe naar La Union de seizoenscore van Deceuninck-Quick.Step op acht overwinningen had gezet. Dat zijn er slechts twee minder dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar. (JDK)