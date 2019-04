Exclusief voor abonnees López pakt eindzege, Formolo wint slotrit 01 april 2019

De winst in de slotrit van de Ronde van Catalonië ging naar Davide Formolo. De 26-jarige Italiaan was de sterkste renner uit de vlucht van de dag waartoe ook Thomas De Gendt behoorde. In het slot van de wedstrijd - met beklimmingen van de Montjuïch in Barcelona - probeerde Adam Yates de eindzege nog bij Miguel Ángel López weg te halen. De Brit slaagde niet in zijn opzet. López wint zo voor Astana alweer een kleine wielerronde. Adam Yates en Egan Bernal maakten het eindpodium vol. Eerder in het weekend sprintte Michael Matthews naar de zege in de voorlaatste rit. (DMM)