López laat Astana weer juichen 18 april 2018

Tweede rit in de Tour of the Alps en tweede overwinning voor Astana. Na Pello Bilbao op maandag was het nu de beurt aan Miguel Ángel López (24) om te vieren. De Colombiaan was op de lastige Alpe di Pampeago de snelste van een klein groepje. Hij versloeg onder meer Thibaut Pinot en Chris Froome. De verrassende Ivan Sosa, een 20-jarige Colombiaan van Androni, werd net als eergisteren derde en is de nieuwe leider.

