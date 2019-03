Exclusief voor abonnees López bezorgt Astana 20ste zege 29 maart 2019

Astana heeft zijn twintigste overwinning beet en neemt zo opnieuw wat afstand van Deceuninck-Quick.Step in de internationale zegestand. Miguel Ángel López won boven op La Molina de zware vierde (berg)etappe van de Ronde van Catalonië en nam de leiderstrui over van Thomas De Gendt, die al aan de voet van de slotklim moest afhaken. De Colombiaan had een kleine voorsprong op vroege vluchters Mühlberger en Soler, die nog het gezelschap kregen van Bernal, Adam Yates, Quintana en Kruijswijk. In het klassement telt López nu vier seconden voorsprong op Yates. Bernal is derde op 0:17. De Gendt is wel opnieuw steviger leider in het bergklassement. (JDK)

