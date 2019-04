Exclusief voor abonnees Loper flatgebouw spoorloos: voor 60.000 euro juwelen gestolen 06 april 2019

Bij vier inbraken in een appartementencomplex in het Oost-Vlaamse Wetteren zijn cash geld en juwelen verdwenen, terwijl nergens sporen van braak of vingerafdrukken waren. Eén gezin raakte zelfs alle familiejuwelen kwijt, ter waarde van 60.000 euro. De holding die de flats bouwde, moet schoorvoetend toegeven dat twee lopers die toegang verschaffen tot alle 60 appartementen spoorloos zijn. Alles wijst er dus op dat de loper in verkeerde handen is gevallen.