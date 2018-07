Lopen naar de bekendste ligzetel van het land 16 juli 2018

00u00 0

'De stoel' is terug. Zaterdag dook 's lands bekendste stuk strandmeubilair op in Nieuwpoort, en dat lokte meteen weer heel wat kijklustigen die op televisie de locatie hadden herkend. Wie als eerste met een truitje van de Rode Duivels kon plaatsnemen, ziet u vanavond. Net als de volgende locatie waar u zich heen dient te reppen indien u kans wil maken op een reisje. Maakte 'De stoel' vroeger deel uit van '1.000 zonnen', dan is het nu - net als vorig jaar - een kort en krachtig zelfstandig zomerprogramma. Op Radio 2 wordt elke voormiddag een tip gegeven die verwijst naar de locatie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN