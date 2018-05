Loos alarm ONZE OPINIE 17 mei 2018

55.000 mensen hebben gisteren betoogd tegen de pensioenhervormingen van de regering-Michel. Is dat veel volk? Ja. Maar is het genoeg volk om de koers van die regering bij te sturen? Bijlange niet. Die 55.000 mensen waren ingecalculeerd. Grotendeels ging het om de usual suspects, getooid in rode en groene vakbondshesjes. 55.000 betogers, dat is zowel voor de vakbonden als voor de regering een ongemakkelijk aantal. Want als het regeringsbeleid echt sociale horror was, zoals ACV-baas Marc Leemans het ooit verwoordde, dan had er gisteren een veelvoud van die 55.000 mensen op straat moeten komen. 55.000, dat is één Belg op de tweehonderd. Het omgekeerde geldt evenzeer. Als de regering-Michel een echt ingrijpende hervorming van onze pensioenen had doorgevoerd, dan was Brussel gisteren te klein geweest. Nu betrof het een mars die morgen alweer vergeten zal zijn.

