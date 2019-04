Exclusief voor abonnees Loopkampioene dankt haar leven aan missiezuster 16 april 2019

00u00 0

Op 6 april was het exact 25 jaar geleden dat het vliegtuig van de Rwandese president Habyarimana werd neergeschoten en de genocide in Rwanda begon. In 100 dagen tijd werden naar schatting 800.000 Tutsi's en Hutu's vermoord. 'Terug naar Rwanda' vertelt het drama van de genocide aan de hand van persoonlijke verhalen. In de aflevering van vanavond staat Belgisch veldloopkampioene Imana Truyers centraal. Zij kon aan de gruwel ontsnappen. Imana werd geboren in een vluchtelingenkamp in Kingala, haar moeder overleed vlak na de bevalling. Ze werd gered door de Belgische missiezuster Maria Vanherk, die zich over haar ontfermde. Net voor de genocide uitbrak, zette ze Imana op een vlucht naar België. Daar werd ze geadopteerd door de familie Truyers. In het weeshuis waar het meisje verbleef, werden niet veel later alle kinderen onthoofd. (KD)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen