Loopjongens en laadpalen: zo haalt Limburgs luxehotel ongezien aantal sterren 06 juni 2018

Ons land telt nu ook een hotel met méér dan vijf sterren. La Butte aux Bois in Lanaken is bekroond met de classificatie 'Vijfsterren Superior'. Het is het eerste hotel in België dat dit bordje op zijn gevel mag dragen. Dat betekent het comfort van een vijfsterrenhotel, met nog iets meer: zo beschikt het Lanakense hotel over een parkeerservice voor gasten en is de roomservice 24 uur per dag beschikbaar. Voor elektrische auto's zijn laadpalen voorzien en elke gast kan over een loopjongen beschikken.

