Loop of fiets eens een dino bijeen 19 juli 2018

Hebt u al gehoord van 'gps-doodles' of 'Stravart'? Dat zijn kilometerslange 'kunstwerken', die steeds meer lopers en fietsers proberen te maken met een gps-tracker zoals Strava. Sporters stippelen op voorhand een route uit, met de bedoeling om na het sporten pakweg een dinosaurus of een hondje in hun afgelegde traject te kunnen herkennen. Of, zoals in het geval van de Canadese gps-kunstenaar Stephen Lund: een zeemeermin van een slordige 220 kilometer waar hij twee dagen over fietste.

HLN