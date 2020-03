Exclusief voor abonnees Loonkloof wordt kleiner: vrouwen verdienen 'maar' 5,2% minder dan mannen 05 maart 2020

De loonkloof in ons land lijkt zich stilaan te dichten. In 2018 bedroeg die nog 5,2%, of meer dan de helft minder dan in 2000, toen mannen nog 13% meer verdienden dan vrouwen in dezelfde job. Daarmee zit België ruim boven het gemiddelde van 15% binnen de OESO. Er zetelen vandaag ook steeds meer vrouwen in raden van bestuur. Sinds 2010 is dat aandeel verdriedubbeld naar 31,1% in 2018. Dat blijkt uit 'Women in work', de lijst die consultant PwC elk jaar opstelt op basis van cijfers van de OESO, Eurostat en de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Een hinderpaal blijft de arbeidsparticipatie van vrouwen. Slechts 64,3% van de vrouwen in ons land is actief op de arbeidsmarkt. België staat daarmee op de 27ste plaats van de 33 OESO-landen. Nochtans zou België er een aanzienlijk economisch voordeel uit kunnen halen als meer vrouwen werken. Als die arbeidsparticipatiegraad stijgt naar het niveau van Zweden (81,2%), zo berekende PwC, zou dat de staatskas 65 miljard euro opleveren.

