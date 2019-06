Exclusief voor abonnees Loonkloof voor eerst gedicht bij studenten 28 juni 2019

Voor het eerst in de geschiedenis verschilt het gemiddelde uurloon (12,20 euro) van mannelijke en vrouwelijke studenten niet meer. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse studentenstudie van hr-dienstverlener Randstad bij duizend studenten. Bijna driekwart van de studenten is tijdens de zomermaanden aan het werk, van wie iets meer dan een derde langer dan een maand. Daarnaast werkt 64 procent tijdens het schooljaar en 26 procent tijdens één van de kortere vakanties. Meer studenten werken over het hele jaar (80 procent tegenover 78 procent in 2017) en het aantal dagen waarop men, naar eigen zeggen, gemiddeld werkt, steeg vorig jaar van 50 naar 60. Opmerkelijke vaststelling is nog dat de meest recente versoepeling van de regelgeving niet leidt tot minder zwartwerk. Het aandeel studenten dat zonder contracten werkt daalt niet. Bijna één op de vijf werkt zonder contract. Bij de studenten jonger dan 18 jaar is dat zelfs 27 procent.

