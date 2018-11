Loones vanaf maandag minister van Defensie 10 november 2018

Sander Loones (N-VA) legt maandag de eed af bij koning Filip als nieuwe minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Loones - vandaag nog europarlementslid en ondervoorzitter van N-VA - volgt Steven Vandeput op, die na nieuwjaar burgemeester van Hasselt wordt. Nu het dossier van de F-35's achter de rug is, wil Vandeput zich de komende weken voorbereiden op zijn burgemeesterschap. De herdenking van Wapenstilstand morgen wordt zijn laatste wapenfeit als minister. Daarna keert hij wel terug naar het federaal parlement, waardoor opvolger Wouter Raskin uit het parlement verdwijnt. Loones, die in Koksijde woont, zal dit weekend al enkele herdenkingen bijwonen in West-Vlaanderen. (ARA)