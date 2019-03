Exclusief voor abonnees Loonakkoord: ABVV blokkeert andere bonden 30 maart 2019

ABVV wil het loonakkoord dan toch uitvoeren, maar niet het deel over de minimumlonen. Die zouden met 1,1% stijgen, maar dat vindt de socialistische vakbond veel te weinig. De andere deelakkoorden (verdeling van de welvaartsenveloppe, meer overuren, de versoepeling van het SWT) wil ze wel goedkeuren. Maar tegen de minimale stijging van de minimumlonen (10 cent per uur) wil de vakbond nog actievoeren en dus kunnen ze zich niet permitteren om een 'ondermaats' voorstel te slikken. Daarmee riskeren ze dat er helemaal geen verhoging komt, iets wat de andere bonden niet begrijpen. De bal ligt nu dus in het kamp van ACV en ACLVB. Zij zeggen het akkoord in zijn geheel te willen uitvoeren. Het ABVV kan wel nog op de steun rekenen van de werkgevers. Want de verhoging van de minimumlonen is een (kleine) meerkost die werkgevers gerust willen missen. (ARA)

